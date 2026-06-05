La Juve cerca l'erede di Bremer: sfida a due tra Bundesliga e Liga

La Juventus tragiona su come sostituire Gleison Bremer - indiziato a partire per fare cassa dopo la mancata qualificazione in Champions League - stringendo il cerchio attorno ai profili di Kim Min-jae e José Giménez. Il centrale sudcoreano, attualmente ai margini del Bayern Monaco, ha già espresso il proprio gradimento per un trasferimento a Torino, desideroso di riabbracciare Luciano Spalletti con cui aveva conquistato lo scudetto ai tempi del Napoli. Sebbene il valore reale del cartellino si attesti sui 20 milioni di euro, il club bavarese ha provvisoriamente alzato le pretese a 40 milioni in vista della vetrina del Mondiale, ma la dirigenza bianconera conta di abbassare il prezzo nelle prossime settimane sfruttando la volontà del calciatore.
L'alternativa è rappresentata dall'uruguaiano José Giménez, leader dell'Atletico Madrid seguito fin dal 2017. Il classe 1995, legato ai Colchoneros da un accordo fino al 2028, viene valutato circa 15 milioni di euro e garantisce carisma, personalità ed esperienza ad alti livelli a un prezzo decisamente più accessibile. Se ne potrebbe parlare nell'ambito dei contatti per Sorloth. Lo scrive Tuttosport.