La Juve cerca l'erede di Bremer: sfida a due tra Bundesliga e Liga

La Juventus tragiona su come sostituire Gleison Bremer - indiziato a partire per fare cassa dopo la mancata qualificazione in Champions League - stringendo il cerchio attorno ai profili di Kim Min-jae e José Giménez. Il centrale sudcoreano, attualmente ai margini del Bayern Monaco, ha già espresso il proprio gradimento per un trasferimento a Torino, desideroso di riabbracciare Luciano Spalletti con cui aveva conquistato lo scudetto ai tempi del Napoli. Sebbene il valore reale del cartellino si attesti sui 20 milioni di euro, il club bavarese ha provvisoriamente alzato le pretese a 40 milioni in vista della vetrina del Mondiale, ma la dirigenza bianconera conta di abbassare il prezzo nelle prossime settimane sfruttando la volontà del calciatore.