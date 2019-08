Calciomercato, il Real Madrid batte tutti, la Juve è quarta per milioni spesi

LA CLASSIFICA

di

Lorenzo Marrucci

Il botta e risposta tra Guardiola e Klopp, con il tedesco che accusa il Manchester City di spendere 200 milioni ogni estate e Pep che risponde dicendo che semplicemente non è vero, è l’ultimo episodio di una questione sempre più sentita nel calcio europeo. La gara a chi spende di più, oppure a chi riesce a vincere spendendo di meno. Chi più spende più vince? Non è detto...

Ma da qualunque prospettiva la si guardi, la sensazione è quella di un mercato che mette in moto sempre più soldi, con cifre e clausole ormai fuori controllo e top player e procuratori sempre più ricchi. Ma in Inghilterra, dove il calciomercato chiuderà l’8 agosto, il club che ha speso di più per ora è a sorpresa il neopromosso Aston Villa, quinto in Europa con i suoi quasi 150 milioni di euro investiti. Dietro allo strapotere spagnolo, con gli oltre 800 milioni spesi da Real, Atletico e Barcellona, fa capolino la Juve in quarta posizione. L’altra italiana è l’Inter al posto numero 10 se si considerano già i soldi del riscatto di Barella previsto per la prossima estate. Di queste 10, però, l’unico club ad avere il saldo positivo tra spese e incassi è l’Atletico di Simeone, mentre il Real non ha badato a spese per ricostruire la rosa di Zidane con un saldo negativo di 188 milioni di euro. Ma il conto dei Blancos potrebbe diventare ancora più rosso se dovesse concretizzarsi il colpo Paul Pogba, valutato oltre 160 milioni, o Van de Beek (dall'Ajax).

Il francese è solo uno dei possibili trasferimenti record di questo ultimo mese di mercato: da Neymar, che alla fine potrebbe rimanere a Parigi, a Bale, a Sanè che il Bayern sta trattando per cifre intorno ai 100 milioni, fino a nomi che interessano da vicino la nostra Serie A come James Rodriguez, Milinkovic-Savic e Mauro Icardi. Senza dimenticare Harry Maguire, ormai destinato allo United per 88 milioni di euro: altro record visto che mai si era speso così tanto per un difensore e Red Devils che balzano al quarto posto della classifica dei club più spendaccioni in Europa. Il primo in Premier League con buona pace sia di Guardiola che di Klopp.