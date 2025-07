Milan, spunta un altro nome per l'attacco: Boniface del Bayer Leverkusen

I tedeschi sparano alto: con 32 gol nelle ultime due stagioni, il 25enne è stato protagonista dello scudetto 2023/2024, e quindi serviranno almeno 50 milioni e uno stipendio da top player per portarlo a Milano. Il nigeriano ha sofferto di problemi fisici nella scorsa stagione ed è in cerca di rilancio. Il nuovo corso del Bayer Leverkusen, che ha salutato Xabi Alonso per abbracciare Ten Hag, potrebbe spingerlo a cambiare aria.