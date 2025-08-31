Calciomercato estivo 2025 alla volata finale, le news in diretta su Sportmediaset.it

Ore caldissime per gli ultimi colpi della sessione estiva del calciomercato, che è iniziata lo scorso primo luglio e che si chiude oggi lunedì primo settembre 2025 alle ore 20. Restate connessi sul nostro sito per tutti gli aggiornamenti! I nostri esperti di mercato Claudio Raimondi e Orazio Accomando si trovano all'hotel Sheraton di Milano, da dove si collegheranno in diretta streaming su Sportmediaset.it alle 11, alle 12, alle 16, alle 17, alle 18, alle 19 e infine alle 19.55 per la volata finale: in ogni collegamento live gli affari più caldi e i retroscena delle trattative.