Calciomercato, chi ha speso di più dal 1991-92 ad oggi?

17/03/2019

Il club che ha investito maggiormente sul mercato negli ultimi (quasi) 30 anni è... Completare la frase sarebbe molto complicato, servirebbero migliaia di calcoli su vecchi trasferimenti e trattative, ma c'è chi ha semplificato le cose. Sui social network è diventato infatti virale un video che mostra progressivamente chi ha speso di più per rinforzare la rosa dalla stagione 1991-92. Di stagione in stagione in grafico si modifica e cambia la capolista, come se si trattasse di una corsa su pista piena di sorpassi: nel '91-92 al primo posto c'era il Barcellona, nel 2018-2019 lo 'scudetto' è del Manchester City. Alla corsa partecipano tutti i più grandi club del mondo (ma non mancano le sorprese), a rappresentare l'Italia ci sono Inter, Milan, Juventus, Roma e Lazio. Alla fine del video si scopre che il podio è tutto inglese: la squadra che ha speso di più è il Manchester City con 1.346.760.000 euro, al secondo posto il Chelsea (1.103.020.000) e dietro ai Blues il Manchester United (1.008.710.000).