Calciomercato, che occasioni! I migliori giocatori in scadenza a giugno 2021

OCCASIONI DI MERCATO

A pochi giorni dall'apertura della sessione invernale di calciomercato (fissata per il 4 gennaio), diventano di grande attualità le posizioni contrattuali di quei giocatori che andranno in scadenza con i rispettivi club il prossimo giugno e già sei mesi prima, dunque proprio a partire da gennaio, possono accordarsi e firmare per altre squadre in vista della stagione successiva. Tre le opzioni possibili per loro ci sono il rinnovo, la cessione nella finestra di mercato invernale, oppure la partenza a parametro zero alla fine della stagione. E guardando l'elenco dei giocatori in scadenza, ci si accorge di come le occasioni a costo zero quest'anno siano davvero tantissime... Mercato, quante occasioni a costo zero! La top 30 dei giocatori in scadenza Getty Images

Gigio & co.

Per quanto riguarda l'Italia, è impossibile non partire dal Milan e dai casi relativi ai contratti di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, con cui i rossoneri non sono ancora riusciti a trovare un’intesa per il rinnovo. Per restare in casa rossonera, l'addio di Musacchio sembra quasi scontato, così come quello di Arkadiusz Milik al Napoli, a gennaio dietro il pagamento di un indennizzo al club azzurro oppure a giugno a parametro zero. Ancora incerto invece il futuro di Hysaj e Maksimovic, come quello di D'Ambrosio all'Inter, di N'kouolou al Torino e di De Roon all'Atalanta. A proposito di Serie A, ci sono almeno un paio di vecchie conoscenze che potrebbero fare comodo a molte delle nostre squadre: Mustafi e Papastathopoulos, entrambi dell’Arsenal, sono in uscita dal club londinese, che ha in scadenza anche David Luiz. E a proposito di difensori: chi non vorrebbe in squadra Sergio Ramos? La Juve di certo sì, ma dipenderà dalla volontà del capitano del Real.

Occasioni da… Pallone d’Oro

Tra i calciatori in scadenza a giugno 2021 c’è anche Luka Modric, Pallone d’Oro nel 2018, ma il centrocampista del Real non è l'unico nome di grande esperienza nella lista delle possibili occasioni a costo zero. I top club europei hanno già messo gli occhi su David Alaba, che il Bayern Monaco sta provando in ogni modo a trattenere, ma dalla Baviera potrebbe partire anche il 32enne Javi Martinez, senza dimenticare Jerome Boateng, anche lui in scadenza di contratto. L'esperienza non manca di certo nemmeno a Georginio Wijnaldum, classe 1990 in scadenza a giugno con il Liverpool, a Julian Draxler, che ha già sfiorato più volte l'Italia in passato ed è in scadenza a giugno col Psg, o a giocatori come Cavani e Mata dello United e Ozil dell’Arsenal.

Sognando Messi

Uno dei migliori giocatori di sempre a costo zero? Quest'anno il sogno è possibile, anche se solo per i pochissimi club che possono permettersi di pagare lo stipendio di Lionel Messi, che in estate (se non rinnoverà dopo l’addio del “rivale” Bartomeu) potrebbe lasciare il Barcellona a scadenza di contratto. Per restare in casa blaugrana, il club catalano è già in pole position per Memphis Depay, che il Lione potrebbe decidere di cedere già a gennaio visto che quasi sicuramente non rinnoverà. Il francese non è però l'unica grande occasione che offre la Ligue 1: a giugno scade il contratto di Di Maria con il Psg, così come quello con l’Oympique Marsiglia di Thauvin, che piace molto al Milan e a Maldini. Ancora in bilico anche il futuro di Sergio Aguero, in scadenza col City, così come quello di Giroud del Chelsea e di Lingard dello United. Occasioni a costo zero in Spagna? Da Lucas Vazquez del Real Madrid a Diego Costa dell’Atletico.