Calciomercato alla volata finale, tutte le news in diretta su Sportmediaset.it

Ore caldissime per gli ultimi colpi della sessione invernale del calciomercato, che è iniziata il 3 gennaio e che si chiude oggi alle ore 20. Restate connessi sul nostro sito per tutti gli aggiornamenti! I nostri esperti di mercato Claudio Raimondi e Daniele Miceli si trovano all'hotel Sheraton di Milano, da dove si collegheranno in diretta streaming su Sportmediaset.it alle 11, alle 12, alle 16, alle 17, alle 18, alle 19 e infine alle 19.55 per la volata finale.