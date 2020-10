Calciomercato alla volata finale, tutte le news in diretta su Sportmediaset.it

Ore caldissime per gli ultimi colpi della sessione estiva del calciomercato 2020, che è iniziata il 1° settembre e che si chiude oggi 5 ottobre alle ore 20. Dopo le cessioni in prestito di Douglas Costa e De Sciglio rispettivamente al Bayern Monaco e al Lione, via libera per la Juve all'arrivo di Federico Chiesa dalla Fiorentina. Per l'Inter, sfumato Marcos Alonso, tentativo in extremis per un ritorno di Moses dal Chelsea. Il Milan cercherà di chiudere per il difensore centrale: in pole il turco Kabal dello Schalke. Roma: torna El Shaarawy, all-in su Smalling. Napoli: Bakayoko firma. I nostri esperti di mercato si trovano all'hotel Sheraton di Milano, da dove si collegheranno, insieme ad alcuni ospiti a sorpresa, in diretta streaming su Sportmediaset.it. Ecco il programma: