Tottenham, Conte mette fuori rosa Ndombele, Lo Celso, Reguilon e Winks

TOTTENHAM

Il tecnico salentino spera in una soluzione entro la fine del mercato. E' fatta per Udogie, che rimarrà all'Udinese in prestito

© Getty Images Tanguy Ndombele, Giovani Lo Celso, Sergio Reguilon e Harry Winks non rientrano più nei piani del Tottenham e Antonio Conte li ha esclusi dagli allenamenti della prima squadra, invitandoli ad allenarsi da soli. Il tecnico salentino spera che i quattro trovino una sistemazione prima della chiusura del mercato estivo. Lo riporta l'Evening Standard. In entrata è tutto fatto per Destiny Udogie, che rimarrà un anno in prestito all'Udinese.

Il Tottenham avrebbe giustificato la mossa drastica con il fatto che Conte vuole lavorare con un gruppo non troppo numeroso. Almeno due dei quattro esuberi potrebbero trovare una nuova sistemazione in Italia. Su Lo Celso, da gennaio a giugno in prestito al Villarreal, c'è da tempo il forte interesse di Lazio e Fiorentina. Ndombele, invece, dopo essere rientrato dal prestito al Lione potrebbe trovare nuova linfa al Napoli, alla caccia di un sostituto di Fabian Ruiz destinato al PSG. L'arrivo di Perisic, invece, ha reso un esubero lo spagnolo Reguilon, mentre l'ingaggio di Bissouma hanno aperto all'addio di Winks, una carriera tra giovanili e prima squadra tutta negli Spurs.

