Tottenham, Conte: "Altre tre sessioni di mercato per vincere il titolo"

TOTTENHAM

Il tecnico italiano: "Il club ha fatto il possibile ma sbaglia chi pensa che ci siamo avvicinati ai top team"

© Getty Images Sette nuovi acquisti, tra cui Richarlison e Perisic, ma Antonio Conte avverte il Tottenham: "Non siamo ancora da titolo". L'allenatore italiano, commentando la sessione di calciomercato appena concluso, ha preferito tenere i fari spenti: "Ne serviranno altre tre per competere con i top team. Il club ha fatto quello che poteva fare e ha fatto cose buone ma c'è ancora troppa distanza con le squadre più forti".

"Se acquisti giocatori da 80 milioni di sterline hai un grande vantaggio perché significa che stai tesserando un top player. Noi abbiamo fatto i giusti movimenti perché avevamo chiara la visione sui soldi da spendere ma, di fatto, abbiamo speso solo per due giocatori, Richarlison (pagato 60 milioni di sterline, ndr) e Bissouma (pagato 30 milioni di sterline, ndr). Gli altri sono arrivati in prestito o a parametro zero" ha spiegato Conte.

L'ex Inter ha confermato di aver detto no alla cessione, anche in prestito, di alcuni elementi degli Spurs richiesti da altri club ma che poi non sarebbero potuti essere sostituiti: "Sono stato molto chiaro con il club. Se qualcuno fosse partito, ne doveva arrivare un altro. Altrimenti per me sarebbe stato difficile negli allenamenti".