Saltato Zidane, lo United pensa a Rudi Garcia come traghettatore

L'INDISCREZIONE

Dall'Inghilterra rimbalza la notizia della scelta dei Red Devils di affidarsi all'ex allenatore della Roma fino a fine stagione

Zinedine Zidane ha fatto abbondantemente capire che non ha intenzione di tornare in panchina a meno che la chiamata non arrivi dalla nazionale francese. Gli altri obiettivi, Mauricio Pochettino e Brendan Rodgers, difficilmente potrebbero staccarsi in corsa da Psg e Leicester. La soluzione più logica per il Manchester United del dopo Solskjaer, a questo punto, sembra essere quella di affidarsi a un traghettatore che sia libero da qualsiasi impegno e la scelta è caduta su Rudi Garcia, al momento senza squadra dopo la fine del suo rapporto con il Lione.

Secondo "The National" l'ex allenatore della Roma avrebbe parlato con lo United prima della vittoria in Champions per 2-0 sul campo del Villarreal che ha permesso ai Red Devils di passare alla fase a eliminazione diretta. La scelta di Carrick è assolutamente momentanea e il club punta a un traghettatore con esperienza ad alti livelli, soprattutto in Europa. Garcia è riuscito a portare il Lione in semifinale di Champions League due stagioni fa, eliminando Juventus e Manchester City, prima della sconfitta con il Bayern che si è poi laureato campione nella finale con il Psg.