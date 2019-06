Rivoluzione Real, Hazard a un passo: 120 mln al Chelsea

03/06/2019

Dopo due anni di voci e indiscrezioni, Eden Hazard è ormai a un passo dal Real Madrid . Alcuni rappresentanti dei Blancos sono infatti volati a Londra per chiudere la trattativa con il Chelsea entro questa settimana. Per il fuoriclasse belga il Real è pronto a mettere sul piatto 120 milioni di euro . Cifra che renderebbe Hazard il giocatore più caro della storia del club spagnolo davanti a Bale e Cristiano Ronaldo .

Il momento del grande annuncio, dunque, a Madrid sembra ormai molto vicino. I Blancos contano di definire tutti i dettagli con i Blues nei prossimi giorni e annunciare il trasferimento di Hazard entro la fine di questa settimana. Un colpo straordinario, per dare inizio alla grande rivoluzione dopo l'ultima stagione molto deludente dei Blancos. Per rinforzare la squadra, del resto, quest'estate Perez sarebbe pronto a investire ben 300 milioni sul mercato. In attesa di cedere alcuni giocatori che non fanno più parte del progetto di Zidane, oltre ad Hazard, i Blancos vorrebbero portare infatti a Madrid almeno altri due top player: il terzino Mendy e l'attaccante Jovic. A Madrid la rivoluzione Real parte da Hazard.