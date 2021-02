Real Madrid: Raul insidia Allegri per il post-Zidane

MERCATO

C' è anche Max Allegri nella lista dei candidati del Real Madrid per prendere il posto di Zinedine Zidane, che a fine stagione probabilmente dirà addio al club. Secondo Cadena Ser è una corsa a due tra l'ex tecnico della Juve, molto apprezzato da Florentino Perez, e Raul Gonzalez Blanco, bandiera dei Blancos amata e apprezzata dai tifosi e attuale allenatore del Castilla. lapresse

A giugno 2021 saranno due anni senza panchina, probabilmente più del previsto dopo l'addio alla Juve e l'anno sabbatico volontario. Max Allegri scalpita per tornare in panchina, la Roma lo corteggia da tempo, ma potrebbe farlo con il club più vincente della storia. A meno di clamorosi ribaltoni, in estate terminerà il secondo mandato di Zidane e Florentino Perez sta sta sfogliando la margherita. Da una parte l'allenatore toscano, garanzia di esperienza e con un curriculum da vincente, dall'altra la scommessa e l'idolo dei tifosi, quel Raul che da quelle parti è amato come un figlio. Due scelte e filosofie completamente differenti: a Perez l'ardua scelta...