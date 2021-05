Real Madrid, per la stampa spagnola Allegri è il favorito

C'è sempre Raul tra i candidati forti. Per l'ex Juve un biennale

La corsa alla panchina del Real Madrid si fa frenetica e, di giorno in giorno, ci sono nuovi dettagli che, come è ovvio, presto porteranno alla svolta. Florentino Perez non ha fretta e si è preso il tempo necesario per decidere. La lista dei candidati è quasi ridotta all'osso. Secondo il quotidiano As, molto vicino alle cose dei Blancos, la scelta è tra Massimiliano Allegri e Raul, ma con l'ex tecnico della Juventus favorito per via della sua esperienza sulla panchina bianconero, per gli scudetti vinti e per le finali di Champions League (entrambe tuttavia perse).

Dopo due anni fuori dal circuito del calcio che conta, Allegri è davvero prontissimo a rimettersi in gioco e anche alla grande. In Italia lo corteggia anche De Laurentiis che con Gattuso ormai è ai ferri corti da tempo e aspetta solo l'ultima giornata per poi chiudere il rapporto col tecnico calabrese.

Per Max a Madrid è già pronto un contratto di due anni e la possibilità di rilanciarsi dopo gli anni passati alla Juventus.

Per gli annunci, come si diceva, è presto c'è ancora il finale scoppiettante della Liga da chiudere e definire. Poi tutto sarà compiuto e dopo Ancelotti un altro italiano siderà sulla prestigiosa panchina del Real.