Real Madrid, fatta per Rüdiger: stipendio top e maxi clausola per l'ex Chelsea

IL COLPO

Il difensore ha trovato un accordo fino al 2026: arriva a parametro zero, annuncio ufficiale a fine stagione

Antonio Rüdiger è di fatto un nuovo giocatore del Real Madrid. Manca ancora l'annuncio ufficiale, che arriverà al termine della stagione, ma il passaggio del difensore tedesco alla corte di Carlo Ancelotti è ormai cosa fatta. Secondo Marca avrebbe già sostenuto le visite mediche e trovato l'accordo definitivo per un contratto fino al 2026, con uno stipendio che, bonus inclusi, potrà arrivare fino a 10 milioni di euro a stagione. Per lui, che il 30 giugno andrà in scadenza col Chelsea, anche una clausola rescissoria da 400 milioni.

Rüdiger è dunque pronto a sbarcare in Spagna dopo le esperienze in Germania con lo Stoccarda, in Italia e con la Roma e in Inghilterra col Chelsea, club con il quale ha vinto tutto a livello internazionale (Europa League, Champions League, Supercoppa europea e Mondiale per club).

Il Real piazza un grande colpo a parametro zero, ma per gli annunci attenderà la settimana successiva alla finale di Champions League del 28 maggio, su cui tutti sono al momento concentrati. Sul centrale classe '93 c'era anche la Juventus, ma le richieste economiche del suo entourage, che hanno a lungo fatto vacillare anche Florentino Perez, hanno convinto il club bianconero a desistere.