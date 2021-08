Real Madrid, Benzema ha rinnovato fino al 2023

LA CONFERMA

L'attaccante francese resterà ai Blancos anche nelle prossime due stagioni

Ora è ufficiale: Karim Benzema ha rinnovato il proprio contratto con il Real Madrid fino al 30 giugno 2023. L'attaccante francese ha dunque scelto di prolungare l'accordo in scadenza tra meno di un anno e rimanere nella squadra che lo ha accolto ormai 13 stagioni fa e portato a trionfare in Spagna e in Europa. I media iberici, per altro, ritengono la conferma di Benzema un tassello fondamentale per lo sbarco a Madrid di Kylian Mbappé l'estate prossima, con l'esperto Karim che farebbe da mentore al giovane compagno di nazionale, pronto poi a raccoglierne l'eredità.

Al di là della suggestione Mbappé, comunque, il rinnovo di Benzema arriva dopo una stagione in cui il franco-algerino si è confermato pedina fondamentale dell'attacco madrileno: 30 gol e 9 assist in 46 presenze stagionali, che hanno portato il suo bottino complessivo a ben 281 reti in 560 presenze da quando venne acquistato dal Lione nell'estate 2009, quella in cui Florentino Perez tornò alla presidenza in grande stile, con il suo acquisto, quello di Kakà e quello di Cristiano Ronaldo. Il bomber si è per altro presentato all'avvio della nuova stagione con una doppietta nel 4-1 rifilato all'Alaves, indossando la fascia di capitano e ribadendo il suo ruolo di leader in campo.

Con un contratto fino al 2023 Benzema può facilmente mettere nel mirino un obiettivo: quello di diventare il terzo bomber più prolifico della storia del Real. È a 9 reti dal quarto posto di Santillana e a 27 dal terzo di Alfredo Di Stefano. Nel mirino può finire anche il secondo di Raùl (a quota 323), mentre resta irraggiungibile CR7, con 451.

Quella di Benzema è la sesta conferma recente tra i veterani del Real Madrid, dopo Modric (2022), Lucas Vazquez (2024), Nacho (2023), Carvajal (2025) e Courtois (2026). Destinati invece all'addio al massimo l'estate prossima, a parametro zero, Marcelo, Isco e Bale.