Real Madrid, accordo per Tchouameni: al Monaco più di 100 milioni di euro

AFFARE FATTO

Accordo verbale raggiunto tra le due società. Si attende l'ufficialità per il colpo dell'estate a centrocampo

Aurelien Tchouameni sarà presto un giocatore del Real Madrid. La società campione d'Europa e il centrocampista hanno raggiunto l'accordo economico sull'ingaggio, ma anche il Monaco è stato accontentato a una cifra pazzesca: si parla di un affare da più di 100 milioni di euro bonus compresi. Per l'ufficialità è solo questione di sbrigare le formalità burocratiche prima dell'annuncio del trasferimento record del 22enne. © Getty Images

Dopo Rudiger ecco Tchouameni. Il Real Madrid dal tetto d'Europa si sta già rinforzando per la prossima stagione ma se il difensore dal Chelsea si è trasferito a parametro zero, per strappare il centrocampista al Monaco il Real Madrid ha dovuto investire una cifra enorme, buona parte di quella che sembrava destinata a finire nelle tasche di Mbappé.

Inizialmente Tchouameni sarà chiamato a dare il cambio a Casemiro, ma le doti fisiche e tecniche straordinarie gli apriranno le porte del Real Madrid al fianco di un altro talento promettente e già ammirato quest'anno, Camavinga.

Il Nazionale francese nella scorsa stagione con il Monaco ha giocato 50 partite trovando anche 5 gol.