PSG, offerta mostruosa a Mbappé per il rinnovo

RINNOVO DORATO

Il Real continua a tentare l’attaccante francese, ma è difficile lasciare un dream team così

di

Federico Mastria

Con Ronaldo e Messi ormai ultratrentenni, il trono del calcio mondiale sembrava riservato ad un giovane tenore che con i suoi assoli delizia da anni le platee dai palati più fini… e invece Kylian Mbappé nel momento dell’incoronazione ha incredibilmente steccato, mancando in pratica tutti gli obiettivi dell’estate 2021. Persa la volata per la Ligue 1, fallito l’ennesimo assalto alla Champions e infine infranti i sogni di una Nazione intera con il flop ad Euro 2020 con tanto di errore dal dischetto decisivo contro la Svizzera. Getty Images

“Adieu Ballon d’Or” quando sarebbe bastato davvero poco per portarlo a casa in un’edizione che fatica ad identificare un campione meritevole di un premio ormai destinato non più al migliore ma al più vincente. Come il Nino di Francesco De Gregori, Mbappé non si giudica certo da un calcio di rigore, anzi, il Real Madrid vorrebbe ricostruire una squadra galattica proprio intorno al francese contando sul classico momento giusto a livello contrattuale.

L’accordo di Kylian col PSG scadrà infatti nel giugno del 2022 e i prossimi mesi saranno quelli decisivi per un rinnovo che il club qatariota non può mancare. Non a caso i rumors parlano di un’offerta irrinunciabile da 36 milioni a stagione. Il Real spera invece di vedere intorno alla torre Eiffel una fumata nera.

La prossima stagione potrebbe però remare in favore dello status quo visto il mercato da record di un PSG che con Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi e Wjnaldum si candida a rastrellare ogni titolo, compresa quella Champions che proprio non vuole saperne di prendere la via di Parigi. Lasciare a cuor leggero un dream team del genere per Mbappé non sarebbe poi così facile.

Vedi anche Calcio Psg, Hakimi subito positivo al Covid