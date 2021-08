Psg e Real tornano a trattare per Mbappé: gli sceicchi vogliono 200 mln

DALLA SPAGNA

Ripresi i negoziati dopo che era stata ritenuta insufficiente l'offerta da 170 milioni più 10 di bonus

Quando ormai tutto faceva presagire al fallimento della trattativa, dalla Spagna giungono indiscrezioni nel senso contrario. Real Madrid e Psg avrebbero ripreso i negoziati per il trasferimento nella capitale spagnola di Kylian Mbappé. La dirigenza del Psg, irritata dall'atteggiamento dei Blancos, aveva fatto muro sull'offerta da 170 milioni più 10 di bonus e ora sarebbe pronta a discutere per una cifra non inferiore ai 200 milioni di euro.

Il pessimismo del mattino lascia ora spazio a un certo ottimismo, soprattutto perché gli sceicchi hanno deciso di negoziare e ascoltare una terza offerta da parte di Florentino Perez. Il tempo scorre e alla chiusura del mercato mancano meno di 48 ore, ma dalla Francia arrivano spiragli. In sintesi sotto la Tour Eiffel sono disposti a lasciar partire il fenomeno francese ma solo alle loro condizioni. Altrimenti se ne riparlerà a gennaio, quando Mbappé sarà libero di trovarsi un nuovo club sempre che nei prossimi mesi non cambi idea e trovi l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Un rischio, quello di perderlo a parametro zero, che Al Khelaifi pare sempre meno deciso a correre.

Dal canto suo il calciatore, ora in ritiro con la Francia, è disposto a vedere ciò che succederà senza forzare la mano con atteggiamenti ostili. La dimostrazione è arrivata proprio nella sfida contro il Reims in cui il francese è partito titolare realizzando entrambe le reti dell'incontro. Dovesse esserci il Real subito, bene; altrimenti bene lo stesso e farà parte del tridente con Messi e Neymar.