PSG, è caccia al nuovo tecnico: anche Mourinho e Thiago Motta in lizza

UNA POLTRONA PER 4

Il futuro di Galtier appare segnato: Zidane è l'obiettivo numero 1, sondata anche la pista Galtier

© italyphotopress La probabile vittoria della Ligue 1 non basterà a Christophe Galtier per essere confermato sulla panchina del PSG. Ne è certa l'Equipe, secondo cui il futuro dell'allenatore francese è segnato e il club parigino è già alla ricerca di un nuovo allenatore. L'obiettivo numero 1 resta Zinedine Zidane, ex tecnico del Real Madrid che sembrava destinato alla panchina della Francia. Restano vive, però, anche due ipotesi che portano in Italia: l'attuale tecnico della Roma, Josè Mourinho, e l'allenatore del Bologna, Thiago Motta che nella carriera da calciatore ha vestito la maglia del Psg e che ha cominciato la carriera da tecnico proprio sotto la Tour Eiffel, allenando l'Under-19 dei campioni di Francia. L'ultima strada porta in Argentina a Marcelo Gallardo, l'ex tecnico del River Plate.

Nonostante le parole di Galtier ("Ho intenzione di restare al PSG, stiamo programmando la prossima stagione"), i media transalpini non hanno dubbi e ritengono che il futuro dell'allenatore sia ormai segnato, comunque finisca la stagione. In estate partirà l'ennesimo nuovo progetto tecnico alla disperata caccia della Champions League e così a Parigi stanno cercando l'allenatore a cui affidarlo.

Tra i profili seguiti anche Mourinho e Thiago Motta. Lo Special One è un pupillo del ds Campos e piace per il suo palmares e per il modo di gestire lo spogliatoio: i due, oltre a essere connazionali, hanno lavorato insieme al Real Madrid nel 2012. Come Mou, anche Thiago Motta ha ancora un anno di contratto con il Bologna. L'italo-brasiliano è un allenatore emergente, le sue squadre giocano un calcio offensivo e divertente, oltretutto ha il vantaggio di conoscere benissimo l'ambiente, dove ha chiuso la carriera da giocatore e iniziato quella da allenatore nel 2018.

