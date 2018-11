Premier, allarme Brexit: ecco gli stranieri a "rischio"

14/11/2018

Se la Brexit vera e propria è destinata a produrre ripercussioni pesantissime sulla politica e sull'economia in Europa, la Brexit calcistica può sconvolgere il mercato nei prossimi due anni. In attesa che venga scritto e sottoscritto il trattato che porterà all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, la Federcalcio inglese sta preparando un nuovo regolamento che prevede il tesseramento di 12 stranieri e non più di 12 per ogni club iscritto alla Premier League.



Per ovvi motivi di contratti in essere, questa rivoluzione non può essere fatta in un giorno. Ma è evidente che qualcosa deve cambiare nella filosofia di tutti i club. Molti contratti in scadenza di giocatori stranieri non saranno rinnovati, così come saranno inferiori numericamente le entrate da Federazioni estere, sempre ricordando che fino a ora la circolazione dei comunitari è stata libera, mentre per gli extracomunitari la regola dice che possono ricevere il permesso di lavoro in Gran Bretagna solamente se hanno accumulato il 75% di convocazioni per le rispettive Nazionali negli ultimi due anni.



Andando ad analizzare la Premier League attuale, 13 squadre su 20 passerebbero a essere fuorilegge, tra cui tutte quelle che partecipano alla Champions League e all'Europa League. Il Liverpool si avvicina più di tutte le big a uno status perfetto, con i suoi 10 autoctoni in rosa. Sul calciomercato, tutto questo significa che nei prossimi due mercati molti giocatori potrebbero liberarsi a costo zero. Ma analizziamo squadra per squadra (il riferimento è alle big impegnate in Europa) quali sono le posizioni a rischio.



MANCHESTER CITY

Stranieri: 19

Britannici: 4

Stranieri in scadenza 2019: Kompany, Mangala.

Stranieri in scadenza 2020: Bravo, Gundogan, David Silva, Fernandinho.



MANCHESTER UNITED

Stranieri: 18

Britannici: 7

Stranieri in scadenza 2019: De Gea, Martial, Nata, Pereira, Ander Herrera, Valencia, Darmian.

Stranieri in scadenza 2020: Bailly, Fellaini, Matic.



LIVERPOOL

Stranieri: 15

Britannici: 10

Stranieri in scadenza 2019: Alberto Moreno, Markovic.

Stranieri in scadenza 2020: Origi, Matip.



CHELSEA

Stranieri: 20

Britannici: 5

Stranieri in scadenza 2019: Caballero, David Luiz, Fabregas, Giroud.

Stranieri in scadenza 2020: Azpilicueta, Van Ginkel, Hazard, Pedro, Willian.





TOTTENHAM

Stranieri: 18

Britannici: 8

Stranieri in scadenza 2019: Vorm, Alderweireld, Vertonghen, Dembelè, Llorente.

Stranieri in scadenza 2020: Erikssen, Janssen.





ARSENAL

Stranieri: 19

Britannici: 6

Stranieri in scadenza 2019: Cech, Lichtsteiner, Monreal.

Stranieri in scadenza 2020: Koscielny.