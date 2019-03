Pogba spaventa lo United: "Il Real un sogno, specialmente con Zidane"

20/03/2019

Dal ritiro della nazionale francese a Clairefontaine, Paul Pogba spaventa i tifosi del Manchester United . " Il Real Madrid è un sogno per tutti i bambini e per tutti i calciatori - ha dichiarato il centrocampista - soprattutto con Zidane , ma ora sono felice a Manchester, con il nuovo allenatore. In questo momento sono felice dove sono, ma non posso sapere cosa mi riserverà il futuro". Il suo contratto con i Red Devils scade nel giugno 2021.

Zidane è tornato sulla panchina merengue con la rassicurazione che Perez in estate metterà mano al portafoglio. Tra i tanti obiettivi, anche Pogba, che oggi dal ritiro della Francia non ha chiuso le porte in faccia al Real. Un'operazione che sarebbe stata molto più agevole se a Manchester fosse rimasto il nemico Mourinho, ma con l'arrivo di Solskjaer le cose sono decisamente migliorate sia a livello personale che di squadra. Il francese è tornato su ottimi livelli e la squadra ne ha beneficiato, qualificandosi per i quarti di finale di Champions League e tornando in piena lotta per il quarto posto in Premier. Ma se Zidane dovesse per davvero alzare il telefono, allora l'ex Juve potrebbe davvero cedere alle lusinghe. E lo United si consolerebbe con una montagna di milioni (non meno di 120).