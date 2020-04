Pogba in vendita! Lo United non esercita il rinnovo automatico

PARTE L'ASTA

Quando il calciomercato potrà riaprire i battenti, Paul Pogba sarà sicuramente un pezzo pregiato in Europa. Il Manchester United ha infatti deciso di non esercitare l'opzione di rinnovo automatico del centrocampista francese il cui contratto resterà dunque in scadenza nel 2021. L'ex Juventus è dunque in vendita e le pretendenti non mancano, dal Psg al Real Madrid, passando per la sorpresa Inter.

Pogba non ha mai nascosto l'amore per la Juventus e la volontà di tornare in bianconero, ma le condizioni economiche per arrivare al centrocampista francese in questo momento non sorridono alla società torinese. Real Madrid e Psg sono in netto vantaggio nella corsa al giocatore, ma secondo quanto rilancia Tuttosport - anche l'Inter vorrebbe provare a strappare un clamoroso accordo con Mino Raiola.

La società nerazzurra ha chiesto informazioni sulla situazione del giocatore che, ora che lo United secondo il Manchester Evening News ha deciso di non far scattare il rinnovo automatico fino al 2022, è in vendita.