Montpellier, Mamadou Sakho aggredisce mister Der Zakarian: rescisso il contratto

MONTPELLIER

Il difensore e il tecnico hanno avuto un duro scontro nello spogliatoio dopo un diverbio

© Getty Images Il Montpellier e Mamadou Sakho si separano dopo il duro scontro tra il difensore e l'allenatore Michel Der Zakarian. "Dopo 10 giorni di riflessione, entrambe le parti hanno concordato in buona fede di terminare il rapporto contrattuale tra di loro", ha spiegato il club in una nota chiarendo la questione che in Francia ha fatto molto rumore. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il difensore e il tecnico hanno avuto un acceso diverbio nello spogliatoio e per separarli sono dovuti intervenire alcuni giocatori.

Il 33enne mette fine alla sua avventura con il Montpellier otto mesi prima della fine originale del contratto: aveva firmato per i francesi nel luglio 2021 dopo aver giocato in Inghilterra con il Liverpool e il Crystal Palace. L'ex nazionale francese ha accettato la risoluzione del suo contratto ma ha rifiutato di assumersi la responsabilità di quanto accaduto. "Devi sapere di allontanarti ogni volta che manca il rispetto", ha scritto Sakho su X. "Dopo l'incidente della scorsa settimana al centro di formazione, per il quale non accetto alcuna responsabilità, ho deciso di porre fine alla mia collaborazione con Montpellier", ha aggiunto il difensore prima di andare a ringraziare i compagni di squadra e alcuni alti funzionari all'interno del club.

Sakho ha giocato solo sette minuti in questo trimestre. Venerdì, il Montpellier si reca nella capitale per affrontare il primo club di Sakho, il Paris Saint-Germain.