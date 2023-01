Messi-Psg, rinnovo incerto e l'Arabia mette sul piatto l'offerta super

300 MILIONI ALL'ANNO

L'Al Hilal sarebbe pronta a svenarsi pur di vedere Leo nel campionato saudita, pronto a sfidare Cristiano Ronaldo

Il futuro di Leo Messi è tutt'altro che certo. Il contratto con il Psg scade a giugno ma c'è un'opzione per la prossima stagione. Il parigini vorrebbero rinnovare ma Leo ci sta ancora pensando. E' forse troppo presto per lasciare il calcio europeo ma le sfide, e soprattutto le offerte, che arrivano da altri continenti sono particolarmente allettanti. Lo cerca l'Inter di Miami nella Mls e, secondo la Gazzetta dello Sport, gli arabi dell'Al Hilal, rivali dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo nel campionato saudita, sarebbero pronti a mettere sul piatto la bellezza di 300 milioni all'anno per avere in rosa il più forte giocatore del mondo.

L'obiettivo è quello di rendere appetibile e mediaticamente interessante il campionato dell'Arabia Saudita, che si ritroverebbe i due recordman del Pallone d'oro nella stessa competizione. I soldi non mancano ed è più che probabile l'assalto ad altri big del pallone mondiale per lanciare la candidatura alla coppa del mondo del 2030. Resta da capire se Leo preferisca restare in Europa a tentare nuove conquiste, come una Champions lontano dal Barça, o provare nuove sfide con un ritorno economico di altissimo livello.