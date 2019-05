Mbappé spaventa il Psg: "Voglio più responsabilità, potrei andare via"

20/05/2019

Le parole di Kylian Mbappé, pronunciate in diretta tv, rimbalzano in tutta Europa e scatenano il mercato. L'attaccante francese, infatti, ha aperto a un suo addio al Psg: "Questa è stata la mia quarta stagione in Ligue 1 e sono forse giunto alla prima o seconda svolta in carriera. Credo sia forse giunto il momento di assumermi più responsabilità. Spero sia al Psg, e mi farebbe piacere, o magari altrove con un nuovo progetto". Parole pronunciate con sincerità che hanno fatto scattare l'allarme rosso sotto la Tour Eiffel e fanno sognare i tifosi di mezza Europa, in particolare quelli del Real Madrid.



Il bomber campione del mondo, all'uscita dopo aver ricevuto il premio di miglior giovane e miglior giocatore della Ligue 1, ha confermato tutto ai giornalisti: "Credo fosse il momento di dirlo, perché io sono tutto d'un pezzo e quando dico una cosa è perché la penso. Se avrò più responsabilità al Psg, tanto meglio e con piacere. Oppure sarà da un'altra parte per una nuova sfida". Segno che a Parigi uno tra lui e Neymar è di troppo: ora toccherà a Nasser Al Khelaifi decidere cosa fare.