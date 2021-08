Mbappé ai compagni del Psg: "Io resto qui". E Leonardo conferma

DALLA SPAGNA

Il campione francese avrebbe annunciato di voler proseguire la sua esperienza in Ligue 1 per un altro anno nonostante la tentazione Real

Secondo le indiscrezioni di Cadena SER, il tormentone Mbappé-Real Madrid sarebbe terminato con l'annuncio del giovane fuoriclasse francese ai compagni nello spogliatoio del Psg: "Io resto qui". Per almeno un altro anno il sogno di indossare la camiseta blanca e di giocare al Bernabeu è destinato a rimanere tale. Il club parigino, nonostante il rischio di perderlo a parametro zero a fine stagione, è soddisfatto di poter contare sul tridente da favola completato da Neymar e Messi. Tra un anno se ne riparlerà, con la possibilità, in ogni caso, di mettere sotto contratto Cristiano Ronaldo senza dover versare nulla alla Juventus che, a questo punto, è destinata a tenere il portoghese per un altra stagione.

Anche Leonardo, il direttore sportivo del Psg, avrebbe confermato la notizia ad alcuni giocatori e membri dello staff tecnico e dirigenziale del club, confermando che Mbappé resterà a Parigi per almeno un altro anno nonostante tutte le indiscrezioni estive che lo davano sicuro partente in direzione Madrid.

Il Real comunque è sempre a caccia di una punta. Sfumata anche l'ipotesi CR7 resta sempre in piedi la suggestione Haaland. E' particolarmente complicata la possibilità di portarlo a Madrid già in questa sessione di mercato, ma Florentino ha comunque un tesoretto da spendere per un nome di alto livello e l'attaccante del Borussia Dortmund è, senza dubbio, uno dei pochi giocatori a livello mondiale capaci di fare davvero la differenza.