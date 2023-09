Marco Verratti vola in Qatar: lascia il Psg e firma con l'Al Arabi

LA SCELTA

Il centrocampista abruzzese lascia Parigi dopo 11 anni. Al Psg circa 50 milioni di euro

© Getty Images Marco Verratti ha detto addio al Psg. I dubbi erano pochi dopo che il nuovo allenatore Luis Enrique aveva fatto capire al centrocampista italiano di non rientrare tra i suoi piani tattici, ma l'accelerata decisiva è arrivata. Verratti è volato in Qatar dove ad attenderlo c'è un ricco contratto con l'Al Arabi che, per strapparlo ai parigini, ha messo sul tavolo 50 milioni di euro bonus compresi. Verratti è già a Doha per l'iter burocratico.

La trattativa tra i qatarioti e Al-Khelaifi sono proseguite settimane, ma alla fine l'intesa è stata trovata e il via libera a Verratti per volare a Doha è stato concesso. Nelle casse del Psg 50 milioni di euro come richiesto.