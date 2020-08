Manchester United, Sancho a un passo: 120 milioni al Dortmund in tre anni

L'AFFARE

Jadon Sancho potrebbe presto essere un nuovo giocatore del Manchester United. Le due società avrebbero trovato l'accordo per 120 milioni di euro pagabili a rate, secondo quanto riporta la Bild, ma l'offerta formale dei Red Devils dovrà essere recapitata al Dortmund entro e non oltre il 10 agosto 2020. Circa 18 milioni di euro andrebbero a finire nelle casse del Manchester City.

Il Manchester United vuole convincere il Dortmund a vendere Jadon Sancho (20 anni, contratto fino al 2022) già quest’estate. Il giornale tedesco ha appreso da fonti inglesi che il club della Premier League non sarebbe in grado, a causa della crisi economica da pandemia, di far fronte alla commissione di trasferimento di 120 milioni di euro richiesta dal Borussia in un'unica tranche, per cui il Manchester United preferirebbe pagare Sancho a rate.

Soluzione che a quanto trapela andrebbe bene anche al club di Dortmund in una operazione simile a quella che portò Ousmane Dembelé al Barcellona un paio di stagioni fa. La condizione sarebbe soltanto una quella imposta dai tedeschi: concludere l'affare prima del ritiro della squadra fissato per il 10 agosto.