Manchester City-Haaland, ci siamo: al Borussia Dortmund i 75 milioni della clausola

il colpo

Dalla Germania: il centravanti norvegese ha chiesto di andare al City. Annuncio atteso entro fine mese

Erling Haaland, dalla prossima stagione, sarà un giocatore Manchester City. Manca ancora l'ufficialità della firma nero su bianco, ma dalla Germania fanno sapere che l'attaccante ha già avvisato il Borussia Dortmund che, alla fine di questo campionato, lascerà la Bundesliga per trasferirsi al City. Erano nell'aria da parecchio le voci del norvegese in maglia azzurra, settimana scorsa però c'è stata l'accelerazione decisiva: secondo The Athletic l'annuncio è atteso a breve, forse già in una settimana e comunque entro fine mese. Getty Images

I dirigenti dei Citizens hanno contattato gli omologhi gialloneri per comunicare di essere pronti a pagare i 75 della clausola rescissoria che libera Haaland per intero. Questo permetterebbe al classe 2000 di lasciare immediatamente alla fine della stagione il club tedesco. Alla corte di Guardiola lo aspetta un contratto da top assoluto: 30 milioni all'anno per le prossime cinque stagioni.

Per quanto riguarda il sostituto, si riapre il cerchio che aveva portato il biondissimo numero nove in Westfalia da Salisburgo. Questa volta a Dortmund arriverà Karim Adeyemi, classe 2002, che in questa stagione ha segnato 19 gol in 22 partite nel campionato austriaco, oltre ad aver realizzato 3 reti in Champions League.