Lo Jiangsu voleva Bale a parametro zero: no di Perez

Niente Jiangsu Suning per Gareth Bale: Florentino Perez ha fermato tutto quando il gallese era già diretto in Cina. Dalla Spagna arriva anche la motivazione del dietrofront del Real Madrid: i cinesi avrebbero sì garantito un triennale da 22 milioni di euro a stagione al giocatore ma allo stesso volevano risparmiare sul cartellino, chiedendo ai blancos di liberare Bale a parametro zero. Di qui il no di Perez, con lo Jiangsu che ha poi annunciato Ivan Santini.