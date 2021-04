Liga: l’Atletico risorge, ‘manita’ all’Eibar. Festa Siviglia in rimonta

L’Atletico Madrid si rialza dopo i brutti risultati che hanno messo in rischio la loro leadership nella Liga battendo con un perentorio 5-0 l’Eibar: doppiette di Angel Correa e Marcos Llorente, in mezzo c’è il gol di Carrasco. Allunga la serie positiva il Siviglia, che batte 2-1 la Real Sociedad: alla rete dell’ex Carlos Fernandez rispondono Fernando ed En Nesyri. Spallate salvezza per Osasuna (2-0 sull’Elche) e Alaves (Huesca ko 1-0).

Getty Images