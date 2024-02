Kylian Mbappé ha comunicato l'addio al Psg: Real Madrid più vicino a parametro zero

LA DECISIONE

Il fuoriclasse francese ha confermato ad Al Khelaifi la propria intenzione di non esercitare la clausola di rinnovo automatico del contratto a fine stagione

Au revoir, Paris! Kylian Mbappé ha deciso e questa volta non ci saranno interventi esterni a fargli cambiare idea: a fine stagione dirà addio al Psg, a parametro zero. Il fuoriclasse del club parigino ha informato il patron Nasser Al-Khelaifi della propria intenzione futura, confermando una decisione che era nell'aria già da tempo. Mbappé, infatti, ha deciso di non esercitare la clausola automatica di rinnovo del contratto che gli avrebbe portato un aumento dello stipendio e un bonus alla firma. Nel suo futuro c'è il Real Madrid.

All'inizio della stagione, quella che avrebbe potuto (e sarà) l'ultima con la maglia del Psg, Kylian Mbappé si era preso l'impegno di avvisare di persona Nasser Al-Khelaifi della sua decisione sull'esercizio della clausola di rinnovo automatico o meno. E così è stato. La stella del Psg ha fatto presente al patron la decisione di non proseguire insieme e, quindi, di liberarsi a parametro zero a fine stagione, potendo però già trattare i dettagli del proprio futuro con le squadre pretendenti, in primis il Real Madrid.

La società di Florentino Perez negli ultimi anni è sempre stata in pole position e ben attenta a valutare la situazione di Mbappé al Psg, ma la stella della nazionale francese una decisione definitiva sulla prossima squadra non l'ha ancora presa dopo che i primi approcci con il suo entourage da parte della società spagnola non avrebbero trovato una piena soddisfazione. L'offerta del Real Madrid, infatti, sarebbe stata simile a quella messa sul piatto nell'estate del 2021 quando Mbappé fu a un passo dal vestire la maglia dei Blancos.

Nonostante l'addio a parametro zero però il distacco con Mbappé porterà nelle casse del Psg circa 80 milioni di euro per una clausola presente nell'attuale contratto.