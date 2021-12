Julian Alvarez gela mezza Serie A: "Ho un'offerta dal Bayern"

A soli 21 anni è tra gli attaccanti più corteggiati del mondo. Julian Alvarez è il nome nuovo del calcio argentino e ha trascinato il River Plate alla conquista dell'ultimo titolo. In Italia lo hanno corteggiato Milan, Inter, Juventus e Fiorentina (prima di puntare su Ikoné come sostituto del partente Vlahovic) ma lui, secondo quanto ha dichiarato al portale tedesco Express.de, ha un altro pretendente illustre: "Lo so, ho un'offerta dal Bayern Monaco".