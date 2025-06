Inter, per la fascia spunta il nome di Tchatchoua

Nonostante la delusione per la sconfitta in finale di Champions, l'Inter sta già guardando al futuro. Infatti, secondo quanto riferisce TuttoMercatoWeb, i nerazzurri sarebbero pronti a intavolare dei discorsi con l'Hellas Verona per il cartellino di Jackson Tchatchoua. Per ragioni di bilancio, il club scaligero vorrebbe concludere l'operazione entro la fine di giugno, come fatto con Sulemana, ceduto al Cagliari nel 2023, e Nosli, ceduto alla Lazio nel 2024. La cifra finale dovrebbe aggirarsi attorno ai 12 milioni di euro, con i gialloblu che si garantirebbero una plusvalenza di 2 milioni.