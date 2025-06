Manchester United, ufficiale l'acquisto di Matheus Cunha

Primo colpo di mercato per il Manchester United, che ha ufficializzato l'acquisto di Matheus Cunha: "Il Manchester United ha raggiunto un accordo con il Wolverhampton Wanderers per l'acquisto di Matheus Cunha. Il 26enne ha collezionato 13 presenze con la nazionale maggiore brasiliana e, nella sua carriera a club, ha collezionato 270 presenze e segnato 72 gol nei massimi campionati inglese, spagnolo, tedesco e svizzero. Nelle due stagioni e mezzo trascorse ai Wolves, Cunha ha segnato 33 gol in 92 presenze. Tutti al Manchester United non vedono l'ora di dare il benvenuto a Matheus all'Old Trafford".