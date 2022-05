Il padre di Messi spera nel ritorno a Barcellona. Laporta: "Mi piacerebbe"

la suggestione

Il padre della Pulce non ha chiuso alla possibilità di un ritorno in Blaugrana, così come il presidente

Lionel Messi di nuovo al Barcellona dopo un solo anno al Paris Saint-Germain. Una missione impossibile, un'idea buttata lì ormai da diversi mesi che però periodicamente ritorna d'attualità. I protagonisti del nuovo capitolo che ha scosso un po' l'opinione degli appassionati sportivi spagnoli sono stati Jorge Messi e Joan Laporta, rispettivamente padre della Pulce e presidente del Barcellona. Messi sr ha commentato: "Magari, un giorno..." e in patron dei Blaugrana ha reagito con un sibillino "Mi piacerebbe".

Scambio di cortesia o mantenimento di buoni rapporti non è dato sapersi, certamente la non chiusura alla questione già di per sé potrebbe considerarsi una notizia. Messi ha mantenuto la propria casa in Catalogna dove ogni tanto torna per trascorrere qualche giorno di relax in famiglia, ma per ammissione dello stesso padre a Parigi "si trova bene".

Dal punto di vista sportivo invece l'argentino è reduce dalla peggiore stagione in carriera tra infortuni e una affiatamento con le superstar del Psg che non si è mai del tutto completato e ha portato solo alla - scontata - vittoria della Ligue 1. Solo 11 le reti segnate da Messi in 33 partite con i parigini in tutte le competizioni, mai così poche dal 2005/06.

Nonostante questo con 35 anni da compiere a luglio e tanti infortuni subiti quest'anno, i costi dell'operazione ritorno a casa di Lionel sarebbero ancora insostenibili per le casse del Barcellona e forse, per la prima volta, anche non giustificabili dal punto di vista tecnico. Ma nel mercato abbiamo imparato che può succedere l'imponderabile e Jorge Messi e Joan Laporta questo lo sanno, e proprio per questo motivo non hanno voluto chiudere del tutto la possibilità al destino.