Haaland, il Psg prepara una super offerta: pronti 197 milioni

Al Khelaifi sogna la coppia d'attacco con Mbappé per puntare finalmente a vincere la Champions

1300 milioni di euro per andare in finale di Champions League soltanto una volta in 9 anni, ma il Psg vuole reagire all'ennesimo flop europeo agli ottavi di finale spendendo altre centinaia di milioni. Il club dell'emiro, scrivono in Francia, sarebbe pronto all'ennesima rivoluzione di mercato estiva e vorrebbe costruire un nuovo progetto intorno a Kylian Mbappé: il rinnovo di Leo Messi resta in stand-by così come quello di Sergio Ramos, Neymar probabilmente farà le valigie e per il reparto offensivo a Parigi si punta al bersaglio grosso: Erling Haaland.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, per strappare al Manchester City il bomber norvegese che sta frantumando ogni record in Premier League (28 gol in 26 presenze alla sua prima stagione) e in Champions (5 gol in 5 partite quest'anno) il club parigino starebbe pensando ad un'offerta davvero monstre: 197 milioni di euro.

Nei sogni di Al Khelaifi c'è la coppia d'attacco formata dalle stelle del presente e del futuro del calcio, Haaland-Mbappé, e per comporla sarebbe disposto ad andare ancora una volta all-in. Basterà per vincere finalmente la Champions League?

