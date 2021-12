Eriksen, l'agente conferma: "A San Siro per salutare i tifosi, ma giocherà ancora"

FUTURO IN CAMPO

"La storia con l'Inter non poteva finire diversamente, ma sono ottimista per il futuro Eriksen giocherà ancora". L'agente del trequartista danese Martin Schoots ha confermato le sensazioni delle ultime settimane dopo la risoluzione ufficiale con i nerazzurri: "L'Italia è l'unico Paese in cui non potrebbe giocare. Mi hanno già contattato due squadre per sapere delle sue condizioni". A gennaio Eriksen sarà a San Siro: "Vuole salutare i tifosi".

"Finora ha potuto salutare solo i dirigenti, ma vedrà anche i suoi compagni – ha continuato Schoots a La Gazzetta dello Sport -. Eriksen vuole venire assolutamente a San Siro, già a gennaio, per questi fantastici tifosi pazzi di lui. L’hanno voluto fortemente come giocatore, e quando l’hanno conosciuto davvero, lo hanno apprezzato come uomo. A parte il calcio, questo rimarrà per sempre".

Poi, però, accusa l'Italia :"Era chiaro che sarebbe finita così, anche perché l’Italia è l’unico Paese che non permette di scendere in campo e neppure di allenarsi con un defibrillatore".

Il futuro potrebbe essere in Inghilterra o Olanda dopo aver declinato le proposte di Odense, club in cui è cresciuto, e Copenaghen. L'Ajax, altra tappa importante della sua carriera, potrebbe valutare le condizioni di Eriksen, mentre il ds dell'Odense si esposto senza prendere una posizione: "Credo che sia lo stesso Christian, prima di tutto, a sapere cosa vuole fare del suo futuro. Se mi stuzzica l’idea di averlo? Certo. È un giocatore di livello mondiale".