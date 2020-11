Derby County, esonerato Cocu: Rooney inizia la carriera da allenatore

INGHILTERRA

Wayne Rooney è pronto a iniziare la nuova carriera da allenatore. L'ex attaccante del Manchester United, fino a oggi giocatore-assistente al Derby County dopo l'esperienza in MLS, è stato promosso capo-allenatore ad interim dalla società inglese dopo l'addio a Phillip Cocu. L'olandese ex PSV, preso per sostituire Lampard nel 2019, lascia la squadra all'ultimo posto in Championship con una sola vittoria in undici partite.

"Mi dispiace che Phillip e il suo staff abbiano lasciato il club e voglio ringraziarlo personalmente per tutto il suo aiuto e incoraggiamento in questi mesi di lavoro - ha commentato Rooney -. La cosa più importante ora è iniziare a salire in classifica".