Dalla Spagna, Vinicius apre al trasferimento all'Al Hilal: Real Madrid pronto al rilancio

Il governo saudita vorrebbe portare Vinicius Jr a vestire la maglia dell'Al Hilal ed è in programma un incontro con il Real Madrid per capire l'effettiva fattibilità dell'operazione, con un contratto di quattro anni pronto per il giocatore tanto ricco da trasformare il brasiliano nel calciatore più pagato del mondo. Sempre dalla Spagna però si parla del 2026 come stagione del trasferimento, magari dopo il Pallone d'Oro.