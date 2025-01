Dalla Spagna: "Ancelotti ha deciso di lasciare il Real Madrid a fine stagione"

Mettersi alle spalle gli anni tra il 2013 al 2015 con la conquista della "Decima", e quelli dal 2021 che hanno riportato il club al successo in Europa dopo le tre Champions di fila messe in bacheca da Zidane non sarà certamente facile, ma ora per Ancelotti sembra arrivato il momento di voltare pagina. Di recente il suo nome era stato accostato alla panchina del Brasile, ma la firma sul rinnovo col Real nel dicembre del 2023 aveva fatto sfumare l'idea di un cambiamento. Cambiamento che invece potrebbe arrivare a giugno. Secondo quanto riportano i media spagnoli, infatti, "Carletto" non avrebbe alcuna intenzione di smettere dopo il Real, ma vorrebbe iniziare una nuova avventura altrove lasciando libero il posto a Madrid.