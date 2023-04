Chelsea, in panchina torna Lampard: sarà il traghettatore fino a fine stagione

PREMIER LEAGUE

L'ex capitano, che ha allenato già a Stamford Bridge fino a gennaio 2021, prenderà il posto di Potter e restarà in panchina fino a giugno

© Getty Images Frank Lampard sarà il nuovo allenatore del Chelsea fino al termine della stagione. Come riportato da Sky Sports UK, l'ex stella dei Blues, reduce dall'esonero con l'Everton, ha firmato col club di londra e sarà il traghettatore degli inglesi dopo l'addio con Potter. Per Lampard, che nel pomeriggio dovrebbe fare la prima conferenza stampa da manager dei Blues si tratta di un ritorno in panchina (ha allenato già a Stamford Bridge fino a gennaio 2021) e a lui spetterà il compito di provare a eliminare il Real Madrid nei quarti di Champions League e di accorciare le distanze rispetto alla zona Europa (ora i Blues sono undicesimi).

La prima esperienza da allenatore della sua ex squadra, da luglio 2019 a gennaio 2021 (84 partite, 44 vittorie, 17 pareggi e 23 sconfitte), si era conclusa con un esonero e con l'arrivo di Tuchel che poi in quella stagione vinse la Champions battendo il Manchester City a Oporto. Dopo aver lasciato i Blues Lampard ha guidato il Derby County in Championship e poi anche l'Everton in Premier, ma anche questa avventura si è conclusa con un esonero dopo un anno.

Lampard sarà il traghettatore del Chelsea, che nel frattempo continua a riflettere sul nome del tecnico su cui puntare in estate. Stando a quanto riportano in Inghilterra il favorito sarebbe Nagelsmann, fresco dal divorzio col Bayern Monaco, ma circola con insistenza anche il nome di Luis Enrique.

