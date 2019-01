Chelsea, il giorno di Higuain: visite ok, ora la firma

23/01/2019

Se al Milan è il Piatek-day, al Chelsea aspettano tutti Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino è atterrato a Farnborough, un aereoporto londinese per voli privati, al riparo da tifosi e giornalisti: Maurizio Sarri lo aspetta a braccia ma non potrà schierarlo domani in Coppa di Lega contro il Tottenham. Il tesseramento non è stato completato entro le 13 quindi l'argentino non è convocabile: possibile debutto domenica contro lo Sheffield Wednesday in FA Cup. Le visite mediche sono state intanto completate e, ovviamente, superate.