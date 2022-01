Brentford: Eriksen ha passato le visite mediche, a breve l'annuncio

IL RITORNO

Il danese sarà il primo giocatore in Premier League con un defibrillatore impiantato

Dopo l'arresto cardiaco sofferto nella partita inaugurale di Euro 2020 il 12 giugno dell’anno scorso, Christian Eriksen è vicino al rientro in campo. Rescisso il contratto con l'Inter per via del defibrillatore cardiaco sottocutaneo, che gli impediva di ottenere l’idoneità per giocare in Italia, il centrocampista danese ha superato tutti i controlli medici necessari con il Brentford ed è pronto a firmare un contratto per i prossimi 6 mesi con il club di Premier League. Getty Images

Dopo aver detto addio ai nerazzurri lo scorso 17 dicembre a causa della mancata idoneità per giocare in Italia nelle sue condizioni, il danese si è allenato con il Chiasso a una quindicina chilometri da Appiano Gentile. Negli ultimi giorni, invece, aveva ricevuto ospitalità dall'Ajax, il club dove ha fatto il suo esordio tra professionista e dove ha giocato dal 2009 al 2013. L'ex sarà il primo calciatore della storia della Premier a giocare con un defibrillatore. Obiettivo, come da lui stesso rivelato, il Mondiale del Qatar in programma dal 21 novembre al 18 dicembre.