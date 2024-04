Bayern Monaco, Zidane verso la panchina dei bavaresi: accordo vicino tra il club e il tecnico

BUNDESLIGA

Il tecnico francese, lontano dal campo dal 2021, sarebbe vicino alla panchina dei tedeschi

© Getty Images Zinedine Zidane è a un passo dal diventare il nuovo tecnico del Bayern Monaco. A riferirlo, dalla Spagna, è Mundo Deportivo che dà quasi per fatto l'accordo tra l'allenatore ex Real Madrid e i tedeschi, anche se ancora non è arrivata realmente alcuna firma. Incassato il no di Nagelsmann, che ha rinnovato come ct della Germania, i bavaresi si sarebbero fiondati su Zizou col quale ci sarebbe già un accordo di massima.

Il francese, unico allenatore ad aver vinto la Champions League per tre anni di fila, ha però avanzato importanti richieste di mercato al club prima di prendere una decisione definitiva. Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo, Zidane avrebbe chiesto rassicurazioni sul mercato estivo, con chiari riferimenti a rinforzi che vorrebbe avere a disposizione per dire sì al progetto.

Mundo Deportivo, nello specifico, ha sottolineato che le richieste di rinforzi riguarderebbero il reparto difensivo. E il Bayern, che è solito accontentare i suoi allenatori, avrebbe detto di sì.

Un'intesa di massima tra le parti, con Zidane che di fatto tornerebbe in panchina dopo tre stagioni sabbatiche prese dopo l'ultima in panchina col Real Madrid. Blancos che, tra l'altro, saranno proprio i prossimi avversari in Champions League dei bavaresi, una competizione che Tuchel vorrebbe regalare alla dirigenza dei tedeschi prima dell'addio.

E il progetto del Bayern, sempre in lotta in Germania per il titolo di Bundesliga e della DFB-Pokal e tra i favoriti ogni anno per conquistare la Champions, potrebbe essere quello giusto per Zizou per ritornare a sedere su una panchina che non lo accoglie dal 22 maggio 2021, giorno in cui nella sua ultima col Real al Bernabeu.