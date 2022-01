Barcellona, torna Icardi? Possibile scambio con Dembelé

MERCATO

Secondo la stampa catalana, l'ex centravanti dell'Inter sarebbe stato messo sul piatto dai parigini nella trattativa per arrivare all'attaccante francese

Ultime ore di calciomercato invernale bollenti non solo in Italia e in Europa il grande protagonista è sempre il PSG. Stando a quanto riporta il catalano Sport infatti, dopo aver trovato l'accordo con Ousmane Dembelé, il club di Leonardo avrebbe accelerato le trattative per convincere il Barcellona a cedere l'attaccante francese e portarlo a Parigi entro il gong del mercato. Per convincere i catalani, il dirigente dei parigini avrebbe messo sul piatto Mauro Icardi, ormai lontanissimo dai piani della società, e Juan Bernat. Getty Images

Un centravanti e un terzino sinistro che possa essere un'alternativa di livello a Jordi Alba, due caselle da riempire nello scacchiere di Xavi, anche se per il ruolo di attaccante sembrava vicino l'arrivo di Pierre Emerick Aubameyang dall'Arsenal (in Spagna non escludono che possano arrivare entrambi).

Le trattative come si legge sarebbero già avviate, con i catalani che dopo tutti i rifiuti di rinnovo vorrebbero cedere subito l'attaccante francese per evitare che possa andare via a parametro zero in estate e ri-accoglierebbero a braccia aperte l'ex capitano dell'Inter, che in Catalogna aveva iniziato la sua carriera e proprio in Catalogna potrebbe rilanciarsi.

Così come cambiando maglia potrebbe rilanciarsi Dembelé, ormai sparito dai radar del grande calcio. Le ultime ore di mercato, se sufficienti per tutti i dettagli tecnici, saranno decisive.