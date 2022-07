Barcellona, Laporta: "Ci piacerebbe che Messi terminasse qui la carriera"

BARCELLONA

Il presidente blaugrana: "Abbiamo un debito morale nei suoi confronti"

© Getty Images Da New York, ultima tappa del tour americano del Barcellona, Joan Laporta ha ribadito pubblicamente l'intenzione di riportare Leo Messi al Barcellona una volta terminato il suo accordo col PSG nel 2023. “La tappa di Leo non è finita come tutti volevamo - ha detto il numero 1 blaugrana -. È finita a causa dei nostri problemi economici. Abbiamo un debito morale nei suoi confronti. Vorremmo che la fine della sua carriera fosse con la maglia del Barça e fosse applaudito in tutti i campi".

Le parole di Laporta infiammano i tifosi culè che non si sono mai rassegnati all'addio della Pulce: “Questa è un'aspirazione. Non c'è niente da dire. Mi sento corresponsabile di questo finale. Penso che sia una fine provvisoria, penso che renderemo realtà questa aspirazione”.

Poi lancia un messaggio a De Jong, la cui permanenza è legata alla riduzione del suo salario. "Faremo tutto il possibile per farlo rimanere e speriamo che anche il giocatore faccia tutto il possibile per restare. Tutti dobbiamo fare uno sforzo - ha spiegato Laporta - ricordando che "ci troviamo con un monte ingaggi aumentato di oltre il 40 per cento. Ciò che è chiaro è che abbiamo una nuova scala salariale e tutti i giocatori devono accettarla".