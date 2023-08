Barcellona: Kessie rimosso dal sito de LaLiga, addio a un passo

L'ADDIO

Il club blaugrana incasserà 12,5 milioni che serviranno a iscrivere nuovi giocatori: per ora sono solo 12

© Getty Images L'annuncio del trasferimento di Frank Kessie all'Al Ahli è ormai imminente. Il chiaro e inequivocabile indizio arriva dal sito de LaLiga: nella rosa del Barcellona, infatti, è sparito il nome tra i centrocampisti dell'ivoriano, che oggi ha salutato i compagni ed è volato in Arabia Saudita per una nuova avventura. Dalla sua cessione il Barça incasserà 12,5 milioni di euro, una cifra che aiuterà i catalani a registrare i nuovi acquisti e i rinnovi già annunciati. A pochi giorni dal via del campionato, i catalani hanno potuto registrare solo 12 giocatori, tra cui il partente Dembélé (senza numero dopo che il suo 7 è passato a Ferran Torres che ha ceduto l'11 a Rapinha).

E' il segreto di Pulcinella che il Barcellona stia cercando disperatamente soldi da inserire a bilancio per registrare 11 giocatori nelle liste della Liga, tra rinnovi e nuovi acquisti. Una parte dei soldi arriveranno dalla cessione di Dembélé, altri da quella di Tobido, visto che il club ha diritto al 20% sulla rivendita da parte del Nizza.

Vedi anche juventus Barcellona: Kessie dice sì all'Al Ahli, trattativa in chiusura Un'autentica corsa contro il tempo quella del Barça in vista del debutto domenica in campionato contro il Getafe. La cosa più urgente e importante, però, è tesserare Ilkay Gundogan entro il 12 agosto. Il contratto del tedesco è infatti strutturato in modo da decadere in caso di mancato tesseramento entro quella data. Il giocatore, in tal caso, avrebbe fino al 31 agosto per trovare una nuova squadra. Analoga la posizione di Inigo Martinez, che però è ai box per un problema a un piede.

I GIOCATORI ISCRITTI DAL BARCELLONA

Portieri: Ter Stegen

Difensori: Christense, Kounde, Eric Garcia

Centrocampisti: Gavi, Ferran Torres, Pedri, De Jong

Attaccanti: Lewandowski, Ansu Fati, Raphinha, Dembélé