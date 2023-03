Barcellona, il vicepresidente allo scoperto: "In contatto con l'entourage di Messi"

CLAMOROSO RITORNO?

Anche Xavi avalla l'operazione: "Ora non è il momento, ma sarò il primo a fare tutto il possibile per farlo tornare"

© Getty Images Nel corso della presentazione della decima edizione del ‘Barça Academy World Cup’, il vicepresidente del Barcellona Rafael Yuste è uscito allo scoperto su un possibile ritorno di Leo Messi. "Leo e la sua famiglia conoscono l'affetto che abbiamo per loro. Ho partecipato alle trattative che ai tempi non sono andate a buon fine, purtroppo, e ho quella spina dentro di me. Certo che mi piacerebbe vederlo tornare e sono certo che molti tifosi condividono le mie parole - ha spiegato - Per quello che potrebbe rappresentare a livello sportivo, sociale ed economico. Sì, siamo in contatto con loro".

Dalle parole di Yuste trapela la ferma volontà del Barcellona di fare di tutto per il ritorno di Messi, sebbene i gravi problemi finanziari sono un ostacolo non da poco. "Penso che sia la cosa più naturale. Quando sei innamorato di una persona, perdi i contatti ma vuoi continuare a essere innamorato - ha aggiunto il dirigente blaugrana -. E penso che Leo sia anche lui innamorato del Barça e della città di Barcellona. Penso che il destino lo renderà possibile. Vediamo se potremo riportare Leo a Barcellona".

Anche il tecnico Xavi, ex compagno di Messi, ha dato l'ok al ritorno della Pulce. "Questo non è il momento di parlare del ritorno di Leo. Ne deve passare di acqua sotto i punti - ha spiegato Xavi alla vigilia del match con l'Elche - Ma io sarò il primo a fare tutto il possibile per farlo tornare. Parlo spesso con lui, ma non è questo il momento per il bene di tutti: per il giocatore stesso, per la società, per la rosa attuale... Vorrei che tornasse ad aiutarci. È il miglior giocatore della mondo e nella storia".

GALTIER SUL FUTURO DI MESSI: "SI STA DISCUTENDO TRA LE PARTI"

Se a Barcellona sognano un clamoroso ritorno di Messi, a Parigi continuano a sperare nel rinnovo del contratto. L'allenatore del Paris Saint-Germain Christophe Galtier ha commentato così la situazione: "Si discute fra le due parti. Lavoriamo su quello che succederà la prossima stagione con Luis Campos e la dirigenza. C'è la posizione dell’uno e degli altri su quello che vogliamo migliorare per essere più competitivi. C’è quella di Messi del club. Io sono concentrato sulle dieci partite per raggiungere il titolo di campione di Francia. Quello che deciderà Messi, ma anche il club, resta riservato".

